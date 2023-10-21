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Продолжается медобследование переселяемых в Лачын семей

Продолжается медобследование переселяемых в Лачын семей В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается медобследование переселяемых в город Лачын семей.
Здоровье
21 октября 2023 г. 13:44
Продолжается медобследование переселяемых в Лачын семей

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается медобследование переселяемых в город Лачын семей.

Как сообщили Report в TƏBİB, 159 человек (44 семьи) прошли медицинское обследование в центральных больницах Лачынского, Бейлаганского, Имишлинского, Бардинского, Тертерского, Кюрдамирского, Шамахинского, Абшеронского районов, медицинских центрах Сабунчинского, Низаминского, Бинагдинского районов, Сумгайыта и Локбатана, в Yeni Klinika и Бакинском главном центре здравоохранения.

Обследования проводятся бесплатно в рамках проекта "Великое возвращение" за счет средств обязательного медицинского страхования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçına köçürülən ailələrin tibbi müayinələri davam etdirilir

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