Продолжается медобследование переселяемых в Лачын семей

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается медобследование переселяемых в город Лачын семей.

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях продолжается медобследование переселяемых в город Лачын семей.

Как сообщили Report в TƏBİB, 159 человек (44 семьи) прошли медицинское обследование в центральных больницах Лачынского, Бейлаганского, Имишлинского, Бардинского, Тертерского, Кюрдамирского, Шамахинского, Абшеронского районов, медицинских центрах Сабунчинского, Низаминского, Бинагдинского районов, Сумгайыта и Локбатана, в Yeni Klinika и Бакинском главном центре здравоохранения.

Обследования проводятся бесплатно в рамках проекта "Великое возвращение" за счет средств обязательного медицинского страхования.