Продлевается срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование

Срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование продлен до 2025 года.

Срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование продлен до 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, согласно подготовленному Госагентством законопроекту О внесении изменений в закон "О медицинском страховании", лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимаются предпринимательской деятельностью, смогут пользоваться услугами ОМС бесплатно до 2025 года. Взносы на обязательное медицинское страхование вместо них будет вносить государство.