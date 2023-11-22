Продлевается срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование

Срок уплаты государством взносов на обязательное медицинское страхование продлен до 2025 года.
Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.
По ее словам, согласно подготовленному Госагентством законопроекту О внесении изменений в закон "О медицинском страховании", лица, которые нигде не работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также не занимаются предпринимательской деятельностью, смогут пользоваться услугами ОМС бесплатно до 2025 года. Взносы на обязательное медицинское страхование вместо них будет вносить государство.