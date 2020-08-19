Продлен срок выплаты временной надбавки к зарплатам медработников

В постановлении Кабинета министров "Об определении временной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)” внесены изменения.

В постановлении Кабинета министров "Об определении временной надбавки к зарплатам медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19)” внесены изменения.

Как сообщает Report, согласно условиям труда, связанным с новым видом коронавируса (COVID-19), временная надбавка к заработной плате работников государственных медицинских учреждений будет выплачиваться пропорционально сроку дополнительной работы до 1 октября 2020 года.

Напомним, что в решении этот срок был определен до 1 июля 2020 года.