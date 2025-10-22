Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Здоровье
    • 22 октября, 2025
    • 10:31
    Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих услуги больным COVID-19 в Баку

    Кабинет министров Азербайджана продлил срок выплаты надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих услуги больным COVID-19 в Баку.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, срок выплаты надбавки медицинским работникам, оказывающим услуги больным COVID-19 в Баку, продлен до января 2026 года.

    надбавки врачам COVID-19 Кабмин
    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

