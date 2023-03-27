Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медработникам, ухаживающим за пациентами с COVID-19

Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинским работникам, принимающим участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа и оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам с COVID-19, в специальны

Продлен срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинским работникам, принимающим участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа и оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам с COVID-19, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно решению, этот срок продлен до 1 мая.

Отметим, что ранее он продлевался до 1 марта.