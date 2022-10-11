Продлен срок доплаты к заработной плате медработников, борющихся с COVID-19

Продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срочная надбавка к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, будет выплачиваться до 1 ноября 2022 года..

Предыдущий срок истек 1 сентября 2022 года.

Размер срочной надбавки определен следующим образом:

- работникам, осуществляющим медико-профилактические мероприятия, в размере трехкратного месячного должностного (тарифного) оклада;

- медицинским работникам, оказывающим услуги скорой медицинской помощи, а также лабораторным работникам, занимающимся исследованием биологического материала, в том числе работникам Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии и Института пищевой безопасности Азербайджана - четырехкратном размере месячного должностного (тарифного) оклада;

- работникам, оказывающим стационарное медицинское обслуживание пациентов - в размере пятикратного месячного должностного (тарифного) оклада.

Срочная надбавка рассчитывается пропорционально рабочему времени.