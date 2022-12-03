Продлен срок доплаты к заработной плате медработников, борющихся с COVID-19

Срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) продлен до 1 января 2023 года.

Внесены изменения в решение о назначении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19.

Как сообщает Report, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) продлен до 1 января 2023 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 ноября 2022 года.