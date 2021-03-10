Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

Еще 0,4% приходятся на приезжих из-за рубежа

Обнародована статистика подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает Report, процентный показатель случаев заражения коронавирусом по Баку составляет 52,5% (ранее было 52,3%).

Следующим регионом с высоким показателем случаев заражения является Аран (13,1%). Процентный показатель случаев заражения коронавирусом по Абшерону составляет 12,9%, по Гянджа-Газаху - 8,1%, по Шеки-Загатале - 3,3%, по Губа-Хачмазу - 3%, по Лянкярану - 2,8%, по Горному Ширвану - 2,5%, по Верхнему Карабаху - 1,4%, по Нахчыванской Автономной Республике - 0,04%. Еще 0,4% приходятся на приезжих из-за рубежа.