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Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане

Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане Еще 0,4% приходятся на приезжих из-за рубежа
Здоровье
10 марта 2021 г. 10:56
Процентный показатель случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
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Обнародована статистика подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане.

Как сообщает Report, процентный показатель случаев заражения коронавирусом по Баку составляет 52,5% (ранее было 52,3%).

Следующим регионом с высоким показателем случаев заражения является Аран (13,1%). Процентный показатель случаев заражения коронавирусом по Абшерону составляет 12,9%, по Гянджа-Газаху - 8,1%, по Шеки-Загатале - 3,3%, по Губа-Хачмазу - 3%, по Лянкярану - 2,8%, по Горному Ширвану - 2,5%, по Верхнему Карабаху - 1,4%, по Нахчыванской Автономной Республике - 0,04%. Еще 0,4% приходятся на приезжих из-за рубежа.

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Версия на английском языке Azerbaijan: Coronavirus cases by region
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusun ən çox yayıldığı bölgələr açıqlanıb

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