Севиндж Заман: Проблема ожирения в Азербайджане в основном встречается среди детей в возрасте до 5 лет

"Как и во всем мире, ожирение является одной из актуальных проблем в Азербайджане. Ожирение широко распространено среди детей".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) Севиндж Заман.

По ее словам, проблема ожирения в основном встречается среди детей в возрасте до 5 лет: "По этой причине родители должны более внимательно относиться к питанию детей в этом возрасте и им не следует давать продукты с высоким содержанием сахара. Так как газированные напитки, фаст-фуды и другая нездоровая пища вызывают у детей ожирение".

С.Заман призвала родителей соблюдать правильный режим питания детей.

Директор ANDOP добавила, что к 2025 году ожирение охватит 70% населения мира: "Основными причинами этого являются плохое питание, отсутствие дисбаланса между едой и энергией движения, наличие вредных углеводов в нашем рационе и слабая физическая активность".