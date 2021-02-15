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Призыв главврача к населению: Вакцинация спасает жизни

Призыв главврача к населению: Вакцинация спасает жизни "300 из 450 сотрудников Городской клинической больницы №5 привились первой дозой вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", и все они в норме, никаких проблем не наблюдалось".
Здоровье
15 февраля 2021 г. 16:27
Призыв главврача к населению: Вакцинация спасает жизни

"300 из 450 сотрудников Городской клинической больницы №5 привились первой дозой вакцины "CoronoVAC" производства китайской компании "SinoVac", и все они в норме, никаких проблем не наблюдалось".

Как передает Report, об этом сообщил главный врач больницы Фазиль Алмамедов.

Он сказал, что некоторые медработники не были вакцинированы, так как уже переболели: "Работники, получившие первую дозу, получат вторую дозу в ближайшие дни".

Сказав, что он сам был вакцинирован против COVID-19, Ф.Алмамедов подчеркнул, что со здоровьем у него все в порядке: "Была легкая лихорадка и головная боль. И это естественно. Потому что у многих вакцин такие побочные эффекты возможны. Я бы порекомендовал населению обязательно включиться в процесс вакцинации. Вакцинация является обязательным условием. Даже если они заразятся вирусом, перенесут ее в легкой форме. Чем больше людей вовлечено в процесс вакцинации, тем ниже будет уровень смертности. Жизни спасает не вакцина, а вакцинация".

Фазиль Алмамедов
Фазиль Алмамедов

Он также призвал население не беспокоиться о составе вакцины: "Производимая для здоровья населения вакцина не может иметь серьезные побочные эффекты. До сих пор серьезных осложнений у вакцинированных не выявлено".

В Азербайджане с 18 января начался процесс вакцинации против COVID-19. С 8 февраля проводится вакцинация лиц старше 65 лет и работников некоторых государственных учреждений.

Со 2 февраля стартовал 2-й этап вакцинации.

Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

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Версия на азербайджанском языке Baş həkimdən əhaliyə çağırış: "Vaksinasiya həyat xilas edir"

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