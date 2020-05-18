​Призыв завотделом к лицам старше 65 лет

"Хотя парки и открылись, обязательно нужно пользоваться масками. Как врач я бы обратилась к лицам старше 65 лет, чтобы они были максимально осторожны".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, эти люди, выходя на улицу, должны пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию, а также следовать правилам гигиены.