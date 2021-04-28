Прививка первой дозой вакцины против COVID-19 вдвое снижает риск его передачи

Введение первого компонента вакцины против нового коронавируса почти наполовину снижает вероятность передачи инфекции от зараженных людей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England.
Согласно опубликованным данным, вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины американской компании Pfizer или британско-шведской AstraZeneca и были инфицированы не раньше чем через три недели после вакцинации. "Данное исследование предоставляет реальную информацию о том, что они [вакцины] также снижают передачу этого смертельного вируса", - сказал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.