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Прививка первой дозой вакцины против COVID-19 вдвое снижает риск его передачи

Прививка первой дозой вакцины против COVID-19 вдвое снижает риск его передачи Вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины
Здоровье
28 апреля 2021 г. 13:29
Прививка первой дозой вакцины против COVID-19 вдвое снижает риск его передачи
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Введение первого компонента вакцины против нового коронавируса почти наполовину снижает вероятность передачи инфекции от зараженных людей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в исследовании британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England.

Согласно опубликованным данным, вероятность передачи коронавируса снижалась на 38-49% в случаях, когда люди были привиты первой дозой вакцины американской компании Pfizer или британско-шведской AstraZeneca и были инфицированы не раньше чем через три недели после вакцинации. "Данное исследование предоставляет реальную информацию о том, что они [вакцины] также снижают передачу этого смертельного вируса", - сказал глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок.

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Версия на английском языке First vaccine dose halves risk of contracting COVID

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