Приведет ли выявление омикрон-штамма к ужесточению карантина в Азербайджане?

"Вирус COVID-19 постоянно мутирует и появляются новые штаммы. Вызвавший тревогу в обществе штамм "омикрон” является одним из мутировавших штаммов коронавируса. В Азербайджане новая мутация коронавируса уже выявлена у ряда граждан. Ничего необычного в этом

"Вирус COVID-19 постоянно мутирует и появляются новые штаммы. Вызвавший тревогу в обществе штамм "омикрон” является одним из мутировавших штаммов коронавируса. В Азербайджане новая мутация коронавируса уже выявлена у ряда граждан. Ничего необычного в этом нет, поэтому паниковать не стоит".

Об этом Report сказала врач-инфекционист Ляман Галимова.

По ее словам, несмотря на ужесточение карантинных мер в ряде стран в связи с распространением омикрон-штамма, в Азербайджане введение новых мер пока не предвидится: "Всемирная организация здравоохранения недавно выступила с заявлением, призвав национальные системы здравоохранения быть готовыми к новой волне инфицированных граждан. Распространение "омикрона" по всему миру неизбежно и поэтому обнаружение нового штамма в Азербайджане не должно вызывать удивления или же беспокойства".

По словам инфекциониста, научными исследованиями доказана эффективность используемых в мире вакцин от COVID-19 против штамма "омикрон": "Наряду с вакцинацией должны строго соблюдаться правила гигиены и меры социального дистанцирования. Не стоит забывать, что вирус распространяется воздушно-капельным путем, рекомендуется держаться как можно дальше от мест массового скопления людей и помнить о необходимости ношения медицинской маски".

Врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева заявила Report, что несмотря на выявление "омикрона" в Азербайджане накануне, новый штамм с высокой скоростью вот уже на протяжении нескольких месяцев распространяется в мире: "Способы защиты от вируса остаются неизменными, важным моментом является соблюдение санитарно-гигиенических правил. Основным профилактическим средством остается вакцинация".

Н.Мустафаева считает, что действующие прививки от коронавируса сохраняют эффективность против мутировавших штаммов: "Гражданам следует принимать активное участие в процессе вакцинации, после двух доз обязательно привиться "бустерной", поскольку иммунитет к COVID-19 в организме ослабевает уже через 5 месяцев после первых двух доз".

Представитель TƏBİB призывает граждан при обнаружение симптомов COVID-19 не выходить из дома и не посещать места массового скопления людей: "Если мы будем соблюдать эти правила, санитарно-гигиенические требования и примем участие в процессе вакцинации, то нам удастся победить и этот штамм".