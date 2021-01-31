Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни

Пристальный взгляд может быть симптомом болезни Паркинсона.
Как передает Report, об этом сообщает
По словам специалистов, ранний симптом, сопровождается тем, что человек длительное время не моргает. Это происходит из-за того, что при этом заболевании поражаются нервные клетки мозга, контролирующие двигательные процессы.
Кроме того, как отмечают медики, стоит насторожиться, если у человека одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Признаками заболевания также являются сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях. У некоторых голос может стать более мягким.
Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы.