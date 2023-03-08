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Примерно половина населения планеты к 2035 году будет страдать от ожирения

Примерно половина населения планеты к 2035 году будет страдать от ожирения Примерно половина людей на планете — 4 миллиарда человек к 2035 году будут иметь лишний вес или страдать от ожирения.
Здоровье
8 марта 2023 г. 08:49
Примерно половина населения планеты к 2035 году будет страдать от ожирения

Примерно половина людей на планете — 4 миллиарда человек к 2035 году будут иметь лишний вес или страдать от ожирения.

Как сообщает Report, об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Всемирной федерации ожирения.

По ее сведениям, сейчас от этих проблем страдают 38% населения Земли, то есть 2,6 миллиарда людей.

Проблема ожирения все больше будет наблюдаться у детей и молодых людей. Ожидается, через 12 лет показатель будет минимум вдвое выше, чем в 2020 году.

Распространение ожирения во всем мире эксперты связывают с продвижением нездоровой еды, чрезвычайной климатической ситуацией, коронавирусными ограничениями и химическими загрязнителями.

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