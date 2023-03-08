Примерно половина населения планеты к 2035 году будет страдать от ожирения

Примерно половина людей на планете — 4 миллиарда человек к 2035 году будут иметь лишний вес или страдать от ожирения.

Примерно половина людей на планете — 4 миллиарда человек к 2035 году будут иметь лишний вес или страдать от ожирения.

Как сообщает Report , об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование Всемирной федерации ожирения.

По ее сведениям, сейчас от этих проблем страдают 38% населения Земли, то есть 2,6 миллиарда людей.

Проблема ожирения все больше будет наблюдаться у детей и молодых людей. Ожидается, через 12 лет показатель будет минимум вдвое выше, чем в 2020 году.

Распространение ожирения во всем мире эксперты связывают с продвижением нездоровой еды, чрезвычайной климатической ситуацией, коронавирусными ограничениями и химическими загрязнителями.