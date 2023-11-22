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Софинансирование ОМС предложено отложить до 2025 года

Софинансирование ОМС предложено отложить до 2025 года В проекте закона "О медицинском страховании" предложено отложить применение софинансирования в системе обязательного медицинского страхования до 2025 года.
Здоровье
22 ноября 2023 г. 11:16
Софинансирование ОМС предложено отложить до 2025 года

В проекте закона "О медицинском страховании" предложено отложить применение софинансирования в системе обязательного медицинского страхования до 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, сумма совместного финансирования предназначена для применения в случаях, когда при обращении за услугами амбулаторной и стационарной медицинской помощи нарушается порядок направления.

Она добавила, что оказание медицинских услуг за счет средств фонда ОМС предлагается освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) еще на 3 года, до 1 января 2027 года: "В настоящее время проект находится на стадии второго чтения в Милли Меджлисе".

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