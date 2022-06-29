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Депутат: Приход LIV Medical Group в Азербайджан можно только приветствовать

Депутат: Приход LIV Medical Group в Азербайджан можно только приветствовать Приход известной турецкой медицинской сети LIV Medical Group в Азербайджан заслуживает похвалы.
Здоровье
29 июня 2022 г. 15:26
Депутат: Приход LIV Medical Group в Азербайджан можно только приветствовать

Приход известной турецкой медицинской сети LIV Medical Group в Азербайджан можно только приветствовать.

Об этом сказал Report депутат Милли Меджлиса, известный хирург Рашад Махмудов.

По его словам, работа этой медицинской компании в Азербайджане придаст импульс реформам здравоохранения в стране.

«Если изучить мировой опыт и историю здравоохранения братской Турции, то это может дать импульс для развития как частных, так и государственных больниц в нашей стране. Государственные медицинские учреждения способны повысить уровень обслуживания, адаптируясь к темпам инноваций в частных клиниках, что обуславливает в целом развитие системы здравоохранения в стране. Как врач и депутат, я ценю это. Приход в Азербайджан сети LIV Medical Group, которая обладает передовым мировым опытом, создает новые возможности для лечения людей, страдающих различными заболеваниями. Это можно расценивать как вклад в развитие в целом системы здравоохранения в Азербайджане», - подчеркнул Рашад Махмудов.

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Версия на английском языке MP: Coming of famous Turkish LIV Medical Group in Azerbaijan commendable
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Türkiyənin məşhur “LIV Medical Group” tibb şəbəkəsinin Azərbaycana gəlməsi təqdirəlayiqdir"

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