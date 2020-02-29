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Приехавшего из Ирана жителя Агдаша поместили на карантин

​Приехавшего из Ирана жителя Агдаша поместили на карантин

39-летний житель села Абад Агдашского района Сахиль Нуралыев из-за проблем со здоровьем обратился в скорую помощь.

Как передает ширванское бюро Report, бригада врачей прибыла по адресу С.Нуралыева. Во время оказания мужчине первой медицинской помощи выяснилось, что несколько дней назад он вернулся в Азербайджан из Иранской Исламской Республики.

После этого врачи отвезли С.Нуралыева в Центральную больницу Агдашского района, где его поместили в отделение инфекционных болезней.

С.Нуралыева отпустят домой спустя 14 дней.

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