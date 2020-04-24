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Названы причины незначительного распространения COVID-19 в Азербайджане

Причины незначительного распространения COVID-19 в Азербайджане

"Чем быстрее будет выявлен инфицированный коронавирусом человек, тем более положительным будет результат его изоляции. И Азербайджан в этом плане поступил надлежащим образом".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи заявила на онлайн-брифинге.

Она отметила, что своевременное объявление карантинного режима также повлияло на снижение числа зараженных: "В то же время, приветствуется индивидуальная проверка каждого прибывающего в страну, и своевременное помещение в больницы лиц с положительным тестом на коронавирус".

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