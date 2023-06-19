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Прибывшие из-за рубежа азербайджанские медики ознакомились с деятельностью Губинской больницы

Прибывшие из-за рубежа азербайджанские медики ознакомились с деятельностью Губинской больницы Азербайджанские врачи, прибывшие из-за рубежа для участия в I Симпозиуме азербайджанских медиков мира, организованном Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ознакомились с деятельностью Губинской районной централ
Здоровье
19 июня 2023 г. 17:48
Прибывшие из-за рубежа азербайджанские медики ознакомились с деятельностью Губинской больницы

Азербайджанские врачи, прибывшие из-за рубежа для участия в I Симпозиуме азербайджанских медиков мира, организованном Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), ознакомились с деятельностью Губинской районной центральной больницы.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов, руководители и врачи действующих в регионе учреждений здравоохранения.

На мероприятии участникам сначала был показан видеофильм о деятельности больницы.

Затем они осмотрели отделения Губинской районной центральной больницы и обменялись мнениями с коллегами, работающими в Губе и близлежащих регионах.

Отметим, что в мероприятии приняли участие азербайджанские врачи из 13 стран - Турции, России, Германии, США, Кувейта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Италии, Канады, Кыргызстана, Грузии и Румынии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXaricdən gələn azərbaycanlı təbiblər Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının fəaliyyəti ilə tanış olublar

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