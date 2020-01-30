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Прибывшие из Китая в Баку студенты-азербайджанцы находятся на карантине

Прибывшие из Китая в Баку студенты-азербайджанцы находятся на карантин

"Четверо находившихся в Китае студентов-азербайджанцев вчера ночью были доставлены в страну". 

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров. 

По его словам, во избежание контакта студентов с другими людьми они прошли по специально проходу, выделенному Государственной пограничной службой и Таможенным комитетом: 

"Затем студентов увезли в закрытое медицинское  учреждение. Их родителям объяснили, что у студентов не выявлено признаков какого-либо заболевания. Меры были предприняты из-за назначения Всемирной организацией здравоохранения 14-дневного инкубационного периода коронавируса. То есть, коронавирус может проявить себя в течение 14 дней. В медицинском учреждении, куда поместили студентов, для них созданы все условия. Их близкие были проинформированы о том, что в случае не выявления в течение двух недель каких-либо изменений в состоянии их здоровья, студентов выпишут домой". 

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