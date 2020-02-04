Прибывшие из Китая в Азербайджан студенты госпитализированы

Пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана и Государственного агентства обязательного медицинского страхования распространили совместную информацию о прибывших из Китая гражданах Азербайджана.

Как сообщает Report, в совместной информации говорится:

"Сегодня в отдел инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра помещены пять человек. Один из них - гражданин Азербайджана 1993 года рождения, который учится в Китае. Температура его тела в норме, никаких жалоб не имеет, во время карантина будет проходить обследование.

Гражданин Азербайджана 1992 года рождения, получающий образование в Пекине, приехал вместе с женой 1993 года рождения. У них также нет жалоб на состояние здоровья, они оба пройдут необходимое медобследование.

Еще один госпитализированный - гражданин Азербайджана 1998 года рождения, он также учится в Китае. При проверке на контрольно-пограничном пункте у него была выявлена повышенная температура. В настоящее время врачи обследуют его, пациенту оказывается необходимая помощь.

Еще один учащийся в Китае - гражданин Азербайджана 1998 года рождения. У него температура тела в норме, никаких жалоб нет. До завершения карантина он будет проходить обследование.

Гражданка Азербайджана, 1997 года рождения, учится в Пекине, жалоб нет, температура нормальная.

Все эти студенты прибыли в страну из Стамбула и Москвы транзитными авиарейсами.

Что касается учащегося в Баку гражданина Китая, сегодня он будет выписан из больницы, поскольку срок пребывания его в карантине завершился. У него нет никаких проблем со здоровьем".