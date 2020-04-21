При приеме лекарственных препаратов важно консультироваться с врачом

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к гражданам.

Как сообщает Report, в обращении отмечается важность консультаций с врачом при приеме лекарственных препаратов.

Сообщается, что в связи с текущей ситуацией в ряде сайтов приводятся рекомендации об эффективности некоторых лекарств в борьбе с коронавирусом (COVID-19), затрагивается положительное влияние данных лекарств на устранение вируса.

В целом, прием любого лекарства должен происходить под наблюдением врача. Неверный и недисциплинированный прием лекарств может отрицательно сказаться на лечении и причинить больше вреда, чем пользы. Следует помнить, что нерациональное использование лекарств может привести к большим последствиям в организме и его ослаблению. Кроме того, случаи самолечения приводят часто к плохим последствиям, таким как резистенция, аллергия и др.

Здоровье человека в его руках, и в такой нелегкий момент призываем людей быть осторожнее в приеме лекарств. Не стоит забывать, что размещенные в интернет-ресурсах неофициальные и непрофессиональные данные могут быть неверными и нанести большой урон здоровью.

Перед приемом любого лекарственного препарата необходимо проконсультироваться с врачом.