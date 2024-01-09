О нас

При пожаре в Перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние под контролем

При пожаре в Перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние под контролем Во время пожара в Республиканском перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние находится под контролем.
Здоровье
9 января 2024 г. 16:18
При пожаре в Перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние под контролем

При пожаре в Республиканском перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние находится под контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Исрафилов.

По его словам, 60 детей эвакуированы в 6 медицинских учреждений при TƏBİB: "У этих детей ожогов нет. В Перинатальном центре проходят лечение дети, родившиеся недоношенными или имеющие сопутствующие патологии. У них не было осложнений в связи с эвакуацией. Состояние детей находится под полным контролем. Их лечение продолжается".

Отметим, что эвакуированные из Перинатального центра размещены в Клинический медицинский центр (КМЦ), Детскую клиническую больницу № 2 имени А.Гараева при КМЦ, "Йени клинику", Центральную больницу Нефтяников, Сабунчинский медицинский центр и Хатаинский медицинский центр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Perinatal Mərkəzdəki yanğın zamanı 60 uşaq təxliyə olunub, vəziyyətləri nəzarətdədir

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi