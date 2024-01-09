При пожаре в Перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние под контролем

Во время пожара в Республиканском перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние находится под контролем.

При пожаре в Республиканском перинатальном центре эвакуированы 60 детей, их состояние находится под контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Исрафилов.

По его словам, 60 детей эвакуированы в 6 медицинских учреждений при TƏBİB: "У этих детей ожогов нет. В Перинатальном центре проходят лечение дети, родившиеся недоношенными или имеющие сопутствующие патологии. У них не было осложнений в связи с эвакуацией. Состояние детей находится под полным контролем. Их лечение продолжается".

Отметим, что эвакуированные из Перинатального центра размещены в Клинический медицинский центр (КМЦ), Детскую клиническую больницу № 2 имени А.Гараева при КМЦ, "Йени клинику", Центральную больницу Нефтяников, Сабунчинский медицинский центр и Хатаинский медицинский центр.