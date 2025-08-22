При пожаре на лакокрасочном заводе в Абшеронском районе 6 человек отравились дымом

В поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района на территории лакокрасочного завода произошел пожар, в результате которого шесть мужчин отравились дымом.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), все пострадавшие были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

После оказания необходимой помощи они отпущены домой для амбулаторного лечения.

Кроме того, одному мужчине с ожогом правой руки и еще одному, почувствовавшему недомогание, помощь была оказана на месте.