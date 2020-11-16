При ожирении мозг теряет пластичность

У людей с тяжелым ожирением происходят структурные и функциональные изменения в мозге.

У людей с тяжелым ожирением происходят структурные и функциональные изменения в мозге.

Как передает Report, это выяснили австралийские ученые. Этим, по их мнению, может объясняться нарушение интеллекта.

Нейропластичность — это свойство мозга изменяться с течением времени. Благодаря такой способности, мозг под воздействием опыта может выстраивать новые нейронные связи, проще говоря, обучаться. Предыдущие исследования показали, что у людей с тяжелым ожирением меняется структура мозга, из-за чего начинаются проблемы с обучением и памятью. Авторы нового исследования предложили, что в основе этих проявлений лежит именно утрата нейропластичности.

Чтобы проверить, так ли это, ученые провели серию экспериментов с участием 14 человек с ожирением в возрасте от 18 до 60 лет, и 16 человек примерно того же возраста с нормальным индексом массы тела. С помощью метода транскраниальной магнитной стимуляции специалисты посылали импульсы в двигательную кору мозга участников и следили за реакцией.

У людей со здоровым весом в ответ на стимуляцию наблюдались резкие всплески нейронной активности, которые затем затухали, что говорит о нормальной пластичности мозга. У участников с ожирением картина оказалась совершенно иной — подъем активности в ответ на воздействие был минимальным и не исчезал даже после прекращения стимулирования. Это свидетельствует о нарушении способности мозга адекватно реагировать на внешние воздействия, то есть об утрате пластичности.

«Полученные нами данные заставляют предположить, что снижение веса важно и для стареющего здорового мозга, и для восстановления функций мозга после инсульта или травмы. В последнем случае способность мозга образовывать новые нейронные связи является критически важной», — отметил один из авторов Брентон Хордакр.