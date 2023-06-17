Президент: Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников работают в самых престижных клиниках мира

Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников-воспитанников медицинского образования и медицинской науки Азербайджана работают в самых престижных клиниках в разных уголках мира и, выделяясь своим высоким профессионализмом, достойно представляют наш

Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников-воспитанников медицинского образования и медицинской науки Азербайджана работают в самых престижных клиниках в разных уголках мира и, выделяясь своим высоким профессионализмом, достойно представляют наш народ. Несмотря на то, что они находятся далеко за пределами нашей страны, их сердца всегда бьются вместе с родным Азербайджаном. Это еще раз подтвердили наши герои в белых халатах, добровольно отправившиеся на фронт во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева к участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

"Целью симпозиума, в котором вы принимаете участие, являются представление инноваций в различных областях медицины и выявление потенциальных возможностей для внесения вклада проживающими за рубежом соотечественниками-медиками с их теоретическими и практическими знаниями вместе с нашими высококвалифицированными медицинскими кадрами в работу, проводимую для дальнейшего совершенствования системы здравоохранения Азербайджана", - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана выразил надежду на то, что на симпозиуме в свете вызовов медицинской науки состоится широкий обмен мнениями, опытом и полноценные дискуссии, предусматривающие использование инновационных методов, будут определены новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества.