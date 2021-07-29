Президент выделил на ремонт Национального центра гематологии и трансфузиологии 600 тыс. манатов

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по проведению капитального ремонта и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению капитального ремонта и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии.

Как сообщает Report, согласно документу, для проведения капитального ремонта и реконструкции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии в целях обеспечения больных талассемией и гемофилией медицинскими услугами на уровне современных требований из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 600 000 (шестьсот тысяч) манатов.