​Президент SOCAR проведал нефтяников, проходящих лечение в Центральной больнице нефтяников

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев проведал нефтяников, пострадавших в результате аварии на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли", и проходящих лечение в Центральной больнице нефтяников.

Как сообщает Report, Ровнаг Абдуллаев поинтересовался состоянием здоровья больных, генеральный директор больницы Лейла Сеидбейли проинформировала о состоянии здоровья госпитализированных нефтяников.

Напомним, что 4 декабря на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательных операций удалось спасти 33 человека. Тела 7 нефтяников переданы по назначению, поиски 23 человек продолжаются.