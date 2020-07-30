Президент ознакомился с условиями в больнице модульного типа в Шеки 

29 июля в Шеки была сдана в эксплуатацию больница модульного типа, предназначенная для лечения больных с коронавирусом.
Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице.
Глава государства был проинформирован о том, что в больнице имеются 100 палат и 200 койко-мест.
После ознакомления с больницей Президент Ильхам Алиев встретился с врачами.
Глава государства отметил важность сдачи в эксплуатацию больницы модульного типа в борьбе с коронавирусом, подчеркнул, что в результате проделанной работы в нашей стране эта болезнь с первых дней находится под контролем.
Президент Ильхам Алиев также коснулся мер по социально-экономическому развитию Шеки.
Врач Назакет Керимова выразила главе государства признательность за созданные условия.