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Президент ознакомился с условиями в больнице модульного типа в Шеки 

Президент ознакомился с условиями в больнице модульного типа в Шеки  Глава государства отметил важность сдачи в эксплуатацию больницы модульного типа в борьбе с коронавирусом
Здоровье
30 июля 2020 г. 14:13
Президент ознакомился с условиями в больнице модульного типа в Шеки 

29 июля в Шеки была сдана в эксплуатацию больница модульного типа, предназначенная для лечения больных с коронавирусом.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице.

Глава государства был проинформирован о том, что в больнице имеются 100 палат и 200 койко-мест.

После ознакомления с больницей Президент Ильхам Алиев встретился с врачами.

Глава государства отметил важность сдачи в эксплуатацию больницы модульного типа в борьбе с коронавирусом, подчеркнул, что в результате проделанной работы в нашей стране эта болезнь с первых дней находится под контролем.

Президент Ильхам Алиев также коснулся мер по социально-экономическому развитию Шеки.

Врач Назакет Керимова выразила главе государства признательность за созданные условия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Şəkidə modul tipli xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış olub

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