Президент Азербайджана отправил госчиновников на границу с Ираном - ОБНОВЛЕНО

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По поручению президента Ильхама Алиева высокопоставленные чиновники и специалисты Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, Службы государственной безопасности, Агентства продовольственной безопасности посетили погранично-пропускные пункты "Астара" и "Билясувар", расположенные на государственной границе с Исламской Республикой Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

*** 15.57

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с коронавирусом посетил Билясуварский погранично-пропускной пункт.

Об этом с места событий сообщает командированный в Билясувар корреспондент Report.

Э.Гулиев сказал, что в настоящее время принимаются меры безопасности: "Не нужно паниковать. В настоящее время продолжаются меры безопасности. Все под контролем".

Затем глава ГПС отправился на погранично-пропускной пункт в Астаре.