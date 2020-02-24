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Президент Азербайджана отправил госчиновников на границу с Ираном - ОБНОВЛЕНО

Президент отправил госчиновников на границу с Ираном - ОБНОВЛЕНО 341
© DSX

По поручению президента Ильхама Алиева высокопоставленные чиновники и специалисты Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям,  здравоохранения, Службы государственной безопасности, Агентства продовольственной безопасности посетили погранично-пропускные пункты "Астара" и "Билясувар", расположенные на государственной границе с Исламской Республикой Иран. 

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

*** 15.57

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев в связи с коронавирусом посетил Билясуварский погранично-пропускной пункт.

Об этом с места событий сообщает командированный в Билясувар корреспондент Report.

Э.Гулиев сказал, что в настоящее время принимаются меры безопасности: "Не нужно паниковать. В настоящее время продолжаются меры безопасности. Все под контролем".

Затем глава ГПС отправился на погранично-пропускной пункт в Астаре.

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