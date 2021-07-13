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Президент о целесообразности инициативы создания Панели высокого уровня ООН

Президент о целесообразности инициативы создания Панели высокого уровня ООН "На основании мандата, полученного на Бакинском саммите Движения неприсоединения, Азербайджан в качестве председателя рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации. Одновременно Азербайджан намерен развивать межпарламен
Здоровье
13 июля 2021 г. 17:19
Президент о целесообразности инициативы создания Панели высокого уровня ООН

"На основании мандата, полученного на Бакинском саммите Движения неприсоединения, Азербайджан в качестве председателя рассматривает возможность создания институциональной сети молодежи по организации. Одновременно Азербайджан намерен развивать межпарламентское направление сотрудничества государств-членов Движения неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"В выступлении на Бакинском саммите я подчеркнул, что развитие диалога Движения неприсоединения с другими институтами и расширение географии сотрудничества будут находиться в числе приоритетов председательства Азербайджана. С удовлетворением хочу отметить, что в период председательства Азербайджан добился налаживания мостов с другими международными институтами. Впервые в истории руководители Европейского Союза приняли участие в вышеуказанном онлайн-Саммите Движения неприсоединения. Затем государства-члены Европейского Союза поддержали инициативу Движения неприсоединения по проведению Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Движение неприсоединения и Европейский Союз сотрудничают по ряду вопросов в рамках Совета ООН по правам человека", - добавил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, возвышая голос от имени Движения неприсоединения, отстаивал интересы Движения на всех возможных международных платформах:

"Азербайджан продолжит совместные усилия по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения, усилению его позиции и авторитета на международной арене.

Движение должно предпринять сильные, скоординированные и целенаправленные шаги и на период после COVID-19. В этом смысле может быть полезным проведение заседания высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения для обмена мнениями и определения позиции Движения неприсоединения относительно восстановительного периода после пандемии. Учитывая сложность проблем, вызванных пандемией, было бы целесообразным, чтобы Движение неприсоединения выступило с инициативой создания Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19. Данная панель может подготовить рекомендации, связанные с глобальными мерами по лучшему преодолению миром пандемии".

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Версия на английском языке President on feasibility of initiative to create UN High-level Panel
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Hərəkatın BMT-nin Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməsi məqsədəmüvafiq olardı"

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