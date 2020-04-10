Президент: Надеюсь, что мы победим в борьбе с коронавирусом

"Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях, усилят нашу совместную борьбу с коронавирусом. В то же время нам необходимо еще более активизировать в период после пандемии усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах для устранения негативного влияния этого заболевания".

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся 10 апреля чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции заявил президент Азербайджанской Республики, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев.

"Хотел бы спросить у моих дорогих братьев, есть какие-то проблемы, вопросы, предложения.

Если нет, то разрешите мне выступить с заключительным словом, после чего предусмотрено принять Декларацию.

- Уважаемые друзья.

Хочу еще раз выразить моим дорогим братьям глубокую признательность за то, что они приняли нашу инициативу и участвовали в Саммите. Уверен, что ценные мысли и предложения, прозвучавшие сегодня в выступлениях, усилят нашу совместную борьбу с коронавирусом. В то же время нам необходимо еще более активизировать в период после пандемии усилия по сотрудничеству в области экономики, торговли, транспорта и других сферах для устранения негативного влияния этого заболевания.

Наши солидарность и единство носят образцовый характер. Это говорит о том, что мы находимся рядом друг с другом не только в радостные, но и в трудные дни. Солидарность и сотрудничество между странами и международными организациями в условиях глобальной пандемии имеют большое значение. Мы готовы к сотрудничеству с другими международными организациями. Считаю, что Итоговая декларация Саммита является существенным вкладом в это сотрудничество.

Уважаемые коллеги, надеюсь, что мы победим в борьбе с коронавирусом и выйдем из этой тяжелой ситуации с малыми потерями. А сейчас на повестке дня стоит принятие Декларации. Текст Декларации согласован и, таким образом, она принята.

Дорогие друзья, еще раз выражаю вам признательность за активное участие в Саммите и объявляю Саммит закрытым. Спасибо", - сказал глава государства.