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Президент: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины

Президент: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины "Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем".
Здоровье
25 февраля 2022 г. 21:30
Президент: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины
Ильхам Алиев

"Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bu günədək ölkədə yetkin əhalinin 68 faizinə peyvəndin hər iki dozası vurulub"

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