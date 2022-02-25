Президент: На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины

"Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем".

"Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране, получили обе дозы вакцины", - сказал Ильхам Алиев.