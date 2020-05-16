Президент Ильхам Алиев: В случае второй волны коронавируса, в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/3c9923ac9dd1d31d8177647d6ce5e484/58feccee-4826-41a0-9171-05e01ccac67c_292.jpg

"Что касается здравоохранения, то каждому понятно, что это - важный фактор в успешной борьбе с коронавирусом. Наряду со всеми ограничительными и организационными мерами, решающую роль здесь играют врачи, лечащие больных. Поэтому в кратчайший срок наша система здравоохранения была реструктуризирована. Мы передали в распоряжение больных коронавирусом наши лучшие больницы".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"В настоящее время используется более 20 больниц. Могу сказать, что причина высокой смертности в некоторых странах связана с нехваткой коек в больницах. Они физически не могут принять всех больных. В случае второй волны коронавируса в Азербайджане имеется достаточно дополнительных коек. Таким образом, модернизация системы здравоохранения сегодня важна как никогда, потому что никому неизвестно, до каких пор будет распространяться коронавирус", - отметил Президент Ильхам Алиев.