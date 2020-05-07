Президент Ильхам Алиев: Считаю, нам удалось победить в борьбе с коронавирусом на первом этапе

В настоящее время мы видим опыт некоторых развитых стран. Видим, что из-за нехватки коек больные там не могут своевременно получить лечение, многие люди, инфицированные коронавирусом, вообще не госпитализируется, остаются дома. Конечно, лечить их, контролировать состояние здоровья дома невозможно.

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

"Считаю, что наш опыт в борьбе с коронавирусом в Азербайджане наиболее прогрессивный и человеколюбивый, так как все наши больные размещены в больницах, где врачи днем и ночью ухаживают за ними. Строительство новых больниц, конечно, рассчитано на будущее, так как в настоящее время имеющийся больничный фонд обеспечивает наши потребности. Более 20 государственных больниц, в том числе новейшая и самая современная больница «Ени клиника» на 575 коек, предоставлены для лечения инфицированных коронавирусом. В настоящее время больные проходят там лечение. Это – правильный шаг, рассчитанный на будущее, так как никто не знает, сколько продлится пандемия, никому не известны ее дальнейшие этапы. Поэтому мы должны полностью быть готовыми.

Все предпринятые нами шаги носят превентивный характер. Ввод в строй данной больницы и еще 9 аналогичных больниц предусмотрен в течение 1-2 месяцев. Все эти шаги носили опережающий характер, и именно поэтому, считаю, нам удалось победить в борьбе с коронавирусом на первом этапе. Но борьба продолжается, коронавирус никуда не исчез, он бродит и будет продолжать бродить, и каждый должен знать это.

Большие успехи сегодня достигнуты и в области проведения тестов. Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Для проведения тестов приобретены новые лаборатории. Их количество достигло 23, на повестке дня стоит создание новых лабораторий", - Президент Ильхам Алиев.