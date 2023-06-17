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Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира.
Здоровье
17 июня 2023 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам I Симпозиума азербайджанских медиков мира.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Уважаемые участники симпозиума!

Сердечно приветствую вас в столице нашей страны по случаю начала работы первого симпозиума азербайджанских врачей, проживающих за рубежом, желаю каждому из вас успехов в деятельности во имя защиты здоровья людей.

Организация этого первого симпозиума в рамках юбилейных мероприятий, проводимых в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, придает ему глубокое символическое значение. Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана и ее построение на современных основах связано с именем великого лидера.

Развитие здравоохранения, как продолжение работы, успешно реализованной за прошедший период, и сегодня является одним из приоритетов социально ориентированной политики нашего государства. В регионах нашей республики введены в эксплуатацию новые диагностические и оздоровительные центры, учреждения здравоохранения оснащены медицинским оборудованием, основанным на передовых технологиях, внедрено обязательное медицинское страхование как основная жизненно важная составляющая социальной защиты населения. Проведение в последние годы в нашей стране международных конференций и встреч по актуальным вопросам медицины создало благоприятную почву для интеграции здравоохранения Азербайджана в глобальную систему здравоохранения.

Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников-воспитанников медицинского образования и медицинской науки Азербайджана работают в самых престижных клиниках в разных уголках мира и, выделяясь своим высоким профессионализмом, достойно представляют наш народ. Несмотря на то, что они находятся далеко за пределами нашей страны, их сердца всегда бьются вместе с родным Азербайджаном. Это еще раз подтвердили наши герои в белых халатах, добровольно отправившиеся на фронт во время сорокачетырехдневной Отечественной войны.

Целью симпозиума, в котором вы принимаете участие, являются представление инноваций в различных областях медицины и выявление потенциальных возможностей для внесения вклада проживающими за рубежом соотечественниками-медиками с их теоретическими и практическими знаниями вместе с нашими высококвалифицированными медицинскими кадрами в работу, проводимую для дальнейшего совершенствования системы здравоохранения Азербайджана.

Надеюсь, что на симпозиуме в свете вызовов медицинской науки состоится широкий обмен мнениями, опытом и полноценные дискуссии, предусматривающие использование инновационных методов, будут определены новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev addresses participants of 1st Symposium of World Azerbaijani Doctors
Версия на азербайджанском языке Prezident Dünyadakı Azərbaycanlı Təbiblərin Simpoziumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb - YENİLƏNİB

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