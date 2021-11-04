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Президент Ильхам Алиев: Мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам

Президент Ильхам Алиев: Мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин.
Здоровье
4 ноября 2021 г. 11:12
Президент Ильхам Алиев: Мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам
Ильхам Алиев
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Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в выступлении на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We provided financial and humanitarian support to more than 30 countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz 30-dan çox ölkəyə maliyyə və humanitar yardım etdik"

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