Президент Ильхам Алиев: Мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам

Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин.

Как председатель Движения неприсоединения, мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам, а в некоторые страны поставили бесплатные дозы вакцин.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом в выступлении на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы также в качестве донора выделили Всемирной организации здравоохранения финансовую помощь в объеме 10 миллионов долларов США. Эти шаги, а также ответственный подход ведущих государств мира могли бы внести вклад в решение вопроса", - добавил президент Ильхам Алиев.