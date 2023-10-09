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Президент федерации: Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования

Президент федерации: Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования.
Здоровье
9 октября 2023 г. 12:43
Президент федерации: Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования

Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Всемирной федерации медицинского образования Рикардо Леон-Боркес на впервые проходящей в Баку международной конференции по медицинскому образованию.

По его словам, усилия Азербайджана в этой области и вложенные инвестиции расходуются в правильном направлении: "Медицинское образование в Азербайджане находится на высоком уровне. В целом, мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования".

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