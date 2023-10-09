Президент федерации: Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования

Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования.

Мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Всемирной федерации медицинского образования Рикардо Леон-Боркес на впервые проходящей в Баку международной конференции по медицинскому образованию.

По его словам, усилия Азербайджана в этой области и вложенные инвестиции расходуются в правильном направлении: "Медицинское образование в Азербайджане находится на высоком уровне. В целом, мы всегда готовы поддержать развитие медицинского образования".