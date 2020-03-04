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Президент Азербайджана о находящихся на карантине гражданах

Президент Азербайджана о находящихся на карантине гражданах

"Хочу еще раз заверить азербайджанскую общественность в том, что правительство Азербайджана принимает все необходимые меры. Картина на сегодняшний день не дает серьезных оснований для беспокойства".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с коллективом Геранбойской центральной районной больницы.

Глава государства добавил, что у абсолютного большинства граждан, находящихся на карантине, пока никаких признаков заболевания не обнаружено: "Если их здоровье будет в порядке, то после необходимого срока они будут выписаны. Считаю, что на сегодняшний день этой информации достаточно. Одновременно представителям всех органов здравоохранения, непосредственно занимающихся данным вопросом - Министерству здравоохранения и Агентству по обязательному медицинскому страхованию дано указание регулярно информировать граждан".

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