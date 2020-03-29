Президент Азербайджана: Наше государство всегда находится рядом с гражданами

"Конечно, я считаю, что в результате полного введения в Азербайджане обязательного медицинского страхования мы добьемся очень серьезного перелома в системе здравоохранения. Как вам известно, в трех городах реализованы пилотные проекты. Мне сообщили, что жители этих городов очень довольны деятельностью Агентства по обязательному медицинскому страхованию, довольны и врачи, больные проходят необходимое лечение. Поэтому начиная с этого года планировался полный переход на обязательное медицинское страхование по стране. Однако из-за коронавируса осуществление данной программы может быть несколько отложено, потому что мы должны предпринимать свои шаги сообразно ситуации.

В том числе полагаю, что в результате принятия превентивных мер в борьбе с коронавирусом мы сохраняем ситуацию под контролем. Хотя, еще раз хочу сказать, в самых развитых странах положение вышло из-под контроля. Смерть тысяч людей и широкое распространение болезни в мире являются большим испытанием, большим вызовом для всех стран. Мы должны работать так, принимать такие меры, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. С этой целью по моему указанию был создан оперативный штаб. Он работает круглосуточно. Считаю, что в результате деятельности штаба нам удалось предпринять очень важные шаги".

Как передает Report, об этом 28 марта заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Считаю, что мы были одной из первых стран, наладивших контакт с этой организацией и пригласивших ее специалистов в нашу страну. Они ознакомились с ситуацией и высоко оценили проделанную у нас работу. В то же время мы как ответственный и очень уважаемый член международного сообщества пожертвовали Всемирной организации здравоохранения 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Это – наш ценный вклад в общее дело, решение проблемы, с которой столкнулся мир. Конечно, вся проводимая в нашей стране работа, принятые решения преследуют одну цель: выйти из этого тяжелого испытания с наименьшими потерями и максимально защитить наших граждан. Поэтому считаю, что решения, принятые 14 марта и после, введение карантинного режима, принятие с завтрашнего дня новых ограничительных мер и вступление их в силу, – это шаги, предпринятые в соответствии с ситуацией. Потому что мы были одной из первых стран, закрывших вузы, школы, детские сады, сухопутные границы, резко сокративших количество авиарейсов. В настоящее время авиарейсы осуществляются только в двух направления, да и то раз в неделю. Эти авиарейсы осуществляются лишь в режиме доставки граждан Азербайджана в нашу страну. Должен также сообщить, что до сегодняшнего дня в нашу страну из других государств эвакуировано более 10 тысяч граждан Азербайджана. В настоящее время каждый человек, прибывший в Азербайджан, помещается на карантин. Считаю, что образцовый характер носит и проделанная нами работа, связанная с карантином. Потому что люди, находящиеся на карантине, содержатся в четырех- и пятизвездочных отелях. В том числе более тысячи человек размещены в Деревне атлетов.

Пользуясь случаем, хочу выразить бизнесменам признательность за безвозмездную передачу этих отелей для нашего общего дела. Среди них - крупнейший в нашей стране Bulvar Hotel, который полностью предоставил свои возможности для ведения борьбы с этим заболеванием. Отели "Кавказ", Pullman, отели, расположенные в регионах, в том числе Лянкяране, Лерике, других наших городах, в Набрани – то есть, все наши основные четырех- и пятизвездочные отели, зоны отдыха переданы в распоряжение людей, содержащихся на карантине. Кроме того, к этому делу были привлечены зоны отдыха некоторых наших государственных структур. То есть, еще раз хочу сказать, обеспечено удобство людей, находящихся на карантине, государство взяло на себя все расходы. Так и должно быть. Наше государство всегда находится рядом с гражданами, и в эти тяжелые дни мы еще раз продемонстрировали это", - подчеркнул Ильхам Алиев.