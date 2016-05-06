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    Президент Азербайджана выделил 1 млн. манатов для строительства Геранбойской районной центральной больницы

    Минфину Азербайджана поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в соответсвующем распоряжении

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Геранбойской районной центральной больницы.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что для начала строительства Геранбойской районной центральной больницы в городе Геранбой из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально будет выделен 1 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в данном распоряжения.

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