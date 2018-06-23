Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения - СПИСОК

23 июня, 2018 17:10

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению,за заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения почетное звание "Заслуженный врач" присваивается: Джалиловой Шоле Лятиф гызы Алиевой Наиле Энвер гызы Аскерову Шамси Мамедали оглу Аскерзаде Афгану Алескер оглу Гасановой Саре Иман гызы Гусейновой Захре Мамедали гызы Исаеву Джалалу Паша оглу Искендеровой Тарифе Джебраил гызы Исмаиловой Махире Кямиль гызы Гасымову Эльвизу Исмаил оглу Меджидовой Месмеханым Аббас гызы Мамедову Джабиру Исрафил оглу Мамедову Джейхуну Юсуф оглу Мир-Гусейнову Эльчину Огтай оглу Нагиеву Юсифу Гадир оглу Насруллаевой Саиде Насрулла гызы Шарифовой Лейле Рауф гызы Юсифовой Севиндж Исаг гызы Юсифовой Шафаг Сулейман гызы Захидову Тельману Захид оглу "Заслуженный учитель" Алиевой Рухсаре Хамдулла гызы Гасымовой Сурайе Месим гызы Мурадовой Джамиле Айдын гызы Зейналовой Саиде Гараш гызы "Заслуженный медицинский работник" Ахмедовой Шамсият Гамид гызы Аскеровой Захире Гадир гызы Гулиевой Самире Алибаба гызы Мамедову Самираге Насреддин оглу Мамедовой Тарбийе Гурбан гызы Рзаеву Ханбале Магеррам оглу Зейналовой Сурайе Абдулла гызы. Президент также распорядился за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджане наградить медалью "Терегги" следующих лиц: Абдуллаева Акифа Керем оглу Абдуллаева Ракифа Мисир оглу Абдуллаеву Афаг Исрафил гызы Бабаева Фариза Ганифа оглу Ахмедову Лейлу Мухаммедали гызы Алиева Джахангира Мамед оглу Гасымову Севиль Мамед гызы Микаилова Гусейна Али оглу Рустамбекова Рустама Бахыш оглу Шахмурадову Мушгюназ Герай гызы Вердиева Исраила Мамедага оглу Зейналова Расима Саттар оглу.