О нас

Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения

Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджана.
Здоровье
16 июня 2023 г. 16:23
Президент Азербайджана наградил работников здравоохранения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства распорядился наградить медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджане следующих лиц:

Агаева Хафиза Агалар оглу

Джалилова Этибара Ямли оглу

Акберли Азера Апрель оглу

Алиеву Егяну Агабала гызы

Аскерова Ниязи Мустафа оглу

Гусейнову Лаляханым Мухтар гызы

Керимова Мушфига Исрафил оглу

Гурбанова Тарлана Мухаммед оглу

Мамедова Асафа Маил оглу

Мамедову Севиль Вахид гызы

Нагдалиева Наримана Мамед оглу

Намазову Хиджран Кямал гызы

Пашаеву Айбениз Абиль гызы

Салехову Гюльбениз Гара гызы.

За особые заслуги в области здравоохранения в Азербайджанской Республике и высокий профессионализм присвоить следующим лицам почетные звания Азербайджанской Республики:

"Заслуженный врач"

Азизову Фазилю Азиз оглу

Гаджиеву Арифу Хамза оглу

Мехдиеву Акберу Исмаил оглу

Магеррамовой Франгиз Амирхан гызы

Нуралиевой Айнаханым Нури гызы

Солтанову Ахадаге Мирага оглу

"Заслуженный медицинский работник"

Багировой Сюрме Керим гызы

Фроловой Алле Абдул Ахатовне

Гуламовой Бахар Вагиф гызы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident səhiyyə işçilərini təltif edib - SİYAHI

Другие новости из категории

Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС
Агентство: В прошлом году 47% населения воспользовались пакетом ОМС
16 июня 2023 г. 14:22
За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом
За сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом
15 июня 2023 г. 16:51
В Азербайджане число больных коронавирусом сократилось до 14
В Азербайджане число больных коронавирусом сократилось до 14
14 июня 2023 г. 16:56
АПБА выявила партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана
АПБА выявила партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана
14 июня 2023 г. 16:46
В Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи
ФотоВ Лачыне сдан в эксплуатацию Центр здоровья семьи
14 июня 2023 г. 11:45
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом
За сутки в Азербайджане один человек заразился коронавирусом
13 июня 2023 г. 16:50
В Баку ограничена деятельность предприятия по переработке молочных продуктов
ФотоВ Баку ограничена деятельность предприятия по переработке молочных продуктов
13 июня 2023 г. 15:46
Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии
Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии
13 июня 2023 г. 05:46
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразился всего один человек
12 июня 2023 г. 17:09
В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям
В Азербайджане некоторые пляжи не соответствуют требованиям
12 июня 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi