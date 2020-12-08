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Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений

Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений Ученым удалось получить наностержни для лечения рака легких из ацетата цинка
Здоровье
8 декабря 2020 г. 10:32
Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений

Наностержни оксида цинка, подавляющие рост раковых клеток, смогли получить ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в составе международной группы исследователей. По словам экспертов, созданные наностержни уникальны, так как получены без участия токсичных веществ с помощью экстракта из листьев тропического растения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты исследования опубликованы в журнале JOM.

Ученым удалось получить наностержни для лечения рака легких из ацетата цинка, не используя токсичные вещества, с помощью экстракта из листьев растения Cyrtrandroemia nicobarica, растущего во влажных тропических лесах Андаманских и Никобарских островов в Индии.

Специалисты отмечают, что сегодня наностержни оксида цинка (ZnO NR) активно используют в лечении различных заболеваний: с их помощью можно ввести лекарства в больные органы человека и получить изображение пораженных участков организма. Они обладают антибактериальным действием и особенно эффективно подавляют рост раковых клеток, повреждая их клеточную мембрану.

Специалисты отмечают, что сегодня наностержни оксида цинка (ZnO NR) активно используют в лечении различных заболеваний: с их помощью можно ввести лекарства в больные органы человека и получить изображение пораженных участков организма. Они обладают антибактериальным действием и особенно эффективно подавляют рост раковых клеток, повреждая их клеточную мембрану.

По мнению экспертов, исследование подтвердило, что целевое лечение рака легких на основе нанотехнологий возможно с использованием нетоксичных наностержней ZnO, образованных на основе выбранного растительного экстракта.

В исследовании принимали участие специалисты Колледжа искусств и наук К. С. Рангасами (Тамилнад, Индия) и Сеульского национального университета науки и технологии (Республика Корея).

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Версия на английском языке Drug against lung cancer obtained from tropical plants

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