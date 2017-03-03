Препарат от всех видов рака успешно прошел испытания

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Российские ученые создали и успешно протестировали в космосе генно-инженерный препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей, пациенты смогут получить его через три-четыре года.

Как передает Report, об этом изданию "Известия" заявил замдиректора Государственного научно-исследовательского института особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, профессор Андрей Симбирцев.

Как отмечает издание, это принципиально новое средство для лечения злокачественных опухолей, полученное с помощью биотехнологий. Успех был достигнут с помощью космического эксперимента, и, таким образом, институт завершает доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.

А. Симбирцев отмечает, что ученые ФМБА не только создали технологию, но также изучили структуру белка, расшифровали механизм противоопухолевого действия на молекулярном уровне.

По его словам, лекарство было опробовано на мышах и крысах, у которых развивались меланомы и саркомы. Курсовое введение препарата в большинстве случаев приводило к полному излечению даже на поздних стадиях.