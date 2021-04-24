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Премьер-министр представил Теймура Мусаева коллективу Минздрава

Премьер-министр представил Теймура Мусаева коллективу Минздрава Теймур Мусаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Здоровье
24 апреля 2021 г. 13:11
Премьер-министр представил Теймура Мусаева коллективу Минздрава

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов представил первого заместителя министра здравоохранения Теймура Мусаева коллективу Минздрава.

Как сообщили Report в министерстве, в мероприятии приняли участие члены коллегии министерства.

Премьер-министр Али Асадов поздравил Т.Мусаева с назначением, пожелал успехов в работе.

Теймур Мусаев выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему доверие.

В завершение Теймур Мусаев пожелал успехов коллективу министерства.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 апреля Теймур Юсиф оглу Мусаев назначен первым заместителем министра здравоохранения, другим распоряжением временное исполнение обязанностей министра здравоохранения поручено первому заместителю министра.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Teymur Musayevi Səhiyyə Nazirliyinin kollektivinə təqdim edib

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