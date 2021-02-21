Премьер-министр Австралии сделал прививку от COVID-19

Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии в воскресенье. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон

Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии в воскресенье. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Как передает Report, об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

"Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена (персонал карантинных отелей и пограничной службы), а также премьер-министр страны Скотт Моррисон, главный санитарный врач Пол Келии и глава сестринской службы Элисон Макмиллан", - рассказал Хант в эфире телеканала ABC.

Министр отметил, что для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, получивший одобрение национального регулятора 25 января. Глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи и сам Хант в ближайшие дни будут привиты вакциной компании AstraZeneca, получившей разрешение австралийского регулятора 16 февраля.