​Предусматриваются некоторые запреты при рекламе искусственного детского питания

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещается реклама медицинской службы по искусственному прерыванию беременности.

Как сообщает Report, об этом отмечается в законопроекте "О рекламе".

Согласно новому проекту, предусмотрено применение некоторых запретов и при рекламе искуcственного детского питания. В рекламах запрещается упоминать о том, что данная продукция ничем не отличается от материнского молока и заявлять, что искуcственное питание лучше материнского молока.

Кроме того, информация подобного рода не может рекламироваться среди беременных женщин и матерей и в медицинских учреждениях. Специальный показ или же выставка продажи искусcтвенного детского питания также не могут организовываться в целях рекламы.

В новом проекте отмечается, что при рекламе детского питания необходимо отмечать о превосходстве материнского молока и призывать матерей к грудному вскармливанию своих детей.

Поставлен запрет также на размещение рекламы биологически активных веществ, пищевых добавок, детского питания на рекламных носителях в открытом пространстве.

Проект был принят в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.