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Предупреждение ВОЗ: В Судане высок риск биологических опасностей

Предупреждение ВОЗ: В Судане высок риск биологических опасностей В столице Судана Хартуме налицо "высокий риск биологической опасности" после того, как одна из враждующих сторон захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.
Здоровье
25 апреля 2023 г. 21:56
Предупреждение ВОЗ: В Судане высок риск биологических опасностей

В столице Судана Хартуме налицо "высокий риск биологической опасности" после того, как одна из враждующих сторон захватила лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы.

Как передает Report со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, выступая перед журналистами в Женеве по видеосвязи из Судана, представитель ВОЗ в этой стране, Нима Саид Абид, сообщил, что технические специалисты не смогли получить доступа в Национальную лабораторию общественного здравоохранения, чтобы обеспечить сохранность материалов.

"Это главная проблема: отсутствие доступа для лаборантов, чтобы пройти в лабораторию и обеспечить безопасность имеющихся там биологических материалов и веществ», - сказал он, отказавшись уточнить, какая сторона захватила объект.

Бои между вооруженными силами Судана и формированиями "Сил быстрой поддержки" (СБП) начались 15 апреля, в результате которых, по последним данным ВОЗ, погибли по меньшей мере 459 человек и 4 072 получили ранения. Абид сказал, что это заниженные данные.

Столкновения парализовали работу больниц и других основных служб, у многих людей кончаются запасы еды и воды. ВОЗ сообщила о 14 нападениях на медицинские учреждения с начала столкновений и переводит своих сотрудников в безопасные места.

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Версия на азербайджанском языке ÜST-dən xəbərdarlıq: “Sudanda bioloji təhlükə riski yüksəkdir”

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